Сбежавший с Украины олимпийский чемпион сменил гражданство

Илья Ковтун завоевал серебро в 2024 году на олимпиаде в Париже. А в 2023 году он стал чемпионом Европы в упражнениях на параллельных брусьях. К тому же, на европейском первенстве в 2024 году в Римини Ковтун помог выиграть золото в командном многоборье. Об этом сообщает SportMail.ru.