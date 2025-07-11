Сбежавший с Украины олимпийский чемпион сменил гражданство

Илья Ковтун сменил украинское спортивное гражданство на хорватское, заявляет FIG.
Украинский гимнаст Илья Ковтун сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
«Исполком FIG на своем заседании утвердил смену спортивного гражданства 21-летнего Ковтуна на хорватское», — указано в материале. Спортсмен выучил хорватский язык.
Илья Ковтун завоевал серебро в 2024 году на олимпиаде в Париже. А в 2023 году он стал чемпионом Европы в упражнениях на параллельных брусьях. К тому же, на европейском первенстве в 2024 году в Римини Ковтун помог выиграть золото в командном многоборье. Об этом сообщает SportMail.ru.