Дизайнер дала советы по изменению стиля одежды

Изменение стиля одежды необходимо, когда человек перестает принимать себя, постоянно недоволен внешним видом или даже избегает смотреть на себя в зеркало. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» дизайнер, основатель бренда одежды Мария Кошкарова.
— Если не хотите выделяться, на фотографиях не узнаете себя, начинаете избегать зеркал или, наоборот, придирчиво разглядываете каждую складочку — это явные признаки, что пора меняться, — считает эксперт.
Специалист посоветовала не гнаться за модными трендами, а наоборот, проявить в одежде уважение к своим потребностям и своему телу. Также она рекомендовала избавиться от вещей, которые случайно оказались в гардеробе и не пришлись по душе.
Ранее Life.ru сообщил, что этим летом модницам советуют отказаться от чрезмерного блеска, крупных украшений и всего, что делает пляжный образ тяжёлым и нелепым, например, брошей на купальниках и массивных пряжек.
В этом году мода частично возвращается к ретростилям. Так, сейчас инсайдеры предлагают совмещать мини-юбки с оверсайз-куртками, романтичными блузками или ковбойскими сапогами, передает «Москва 24».