Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дизайнер дала советы по изменению стиля одежды

Дизайнер Кошкарова: тем, кто начинает избегать зеркал, пора сменить стиль одежды.

Источник: Комсомольская правда

Изменение стиля одежды необходимо, когда человек перестает принимать себя, постоянно недоволен внешним видом или даже избегает смотреть на себя в зеркало. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» дизайнер, основатель бренда одежды Мария Кошкарова.

— Если не хотите выделяться, на фотографиях не узнаете себя, начинаете избегать зеркал или, наоборот, придирчиво разглядываете каждую складочку — это явные признаки, что пора меняться, — считает эксперт.

Специалист посоветовала не гнаться за модными трендами, а наоборот, проявить в одежде уважение к своим потребностям и своему телу. Также она рекомендовала избавиться от вещей, которые случайно оказались в гардеробе и не пришлись по душе.

Ранее Life.ru сообщил, что этим летом модницам советуют отказаться от чрезмерного блеска, крупных украшений и всего, что делает пляжный образ тяжёлым и нелепым, например, брошей на купальниках и массивных пряжек.

В этом году мода частично возвращается к ретростилям. Так, сейчас инсайдеры предлагают совмещать мини-юбки с оверсайз-куртками, романтичными блузками или ковбойскими сапогами, передает «Москва 24».