Выведен сорт «космического риса»

В Милане путем селекции вывели карликовую мутацию растения размером не более 10 см. В «Сапиенце» вывели ген, который способствует сохранению высокой продуктивности и роста, а также повышению содержания белка, который нужен при нехватке мяса в космической экспедиции. Университет Федерико II обладает опытом имитации условий микрогравитации и разведения растений в космосе. Ученые поясняют, что все подобные опыты лучше проводить на Земле при создании искусственных условий, поскольку в космосе осуществлять их сложнее и дороже.