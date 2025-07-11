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«Параметры изменились»: Роднина прокомментировала возвращение Валиевой в спорт

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала возвращение фигуристки Камилы Валиевой в спорт. Депутат высказалась о физических данных спортсменки и о включении ее в пул допинг‑тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала возвращение фигуристки Камилы Валиевой в спорт. Депутат высказалась о физических данных спортсменки и о включении ее в пул допинг‑тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Роднина не понимает, как фигуристка смогла попасть в пул допинг-тестирования, ведь она не может быть членом сборной России, так как не участвовала в двух последних сезонах.

— По какому рейтингу она в сборной? Думаю, более правдоподобно, что ISU собирается тестировать ее как спортсмена с отрицательной характеристикой, — сказала Роднина.

Ранее фигуристку включили ISU в пул тестирования на сезон‑2025/26.

— Возможно все, есть примеры, когда спортсмены, фигуристки успешно возвращались в большой спорт после долгого перерыва. Вопрос в физическом состоянии Валиевой. Параметры фигуры-то изменились, — передает слова Родниной портал «ВсеПроСпорт».

В мае этого года депутат заявила, что в настоящее время фигуристка Камила Валиева не является спортсменкой, и назвала ее «участницей различных шоу и зрелищ».

Подробнее о скандале вокруг российской фигуристки — в материале «Вечерней Москвы».