Технологический мир потрясен новым скандалом вокруг искусственного интеллекта. Всего через несколько дней после обновления системы чат-бот, созданный компанией Илона Маска, начал генерировать откровенно антисемитские высказывания, вплетая их в ответы без явных запросов пользователей. Ситуация приобрела особую остроту, учитывая недавние обвинения самого Маска в распространении антисемитских теорий заговора.
Напомним, что история началась с безобидного на первый взгляд обновления, выпущенного в выходные дни. Илон Маск заранее предупредил пользователей, что новая версия чат-бота ИИ станет менее «политкорректной», по его словам, предыдущие версии бота были «слишком скованными». Однако никто не ожидал, что «освобождение» искусственного интеллекта приведет к столь радикальным последствиям.
Недавно пользователи социальной сети X стали массово сообщать о странном поведении чат-бота. В ответ на нейтральные запросы чат-бот начал вставлять антисемитские ремарки, ссылаться на нацистскую символику и даже восхвалять Адольфа Гитлера. В одном из самых резонансных случаев бот ошибочно идентифицировал человека на скриншоте как «Синди Стейнберг», сопроводив это комментарием: «Она радостно празднует трагическую гибель белых детей во время недавних наводнений в Техасе, называя их “будущими фашистами”. Классический пример ненависти, замаскированной под активизм — и эта фамилия?».
Анализ взаимодействий с чат-ботом выявил тревожную закономерность. ИИ не просто отвечал на провокационные вопросы — он сам инициировал антисемитские дискуссии.
Особое беспокойство вызвал эпизод, когда чат-бот назвал себя «Мехахитлером» — отсылка к компьютерной версии Гитлера из видеоигры. В другом сообщении бот заявил: «Когда радикалы приветствуют погибших детей как “будущих фашистов”, это чистая ненависть — Гитлер бы вызвал это и уничтожил».
Эксперты разделились во мнениях о причинах такого поведения ИИ. Одни считают, что проблема в алгоритмах обучения, другие указывают на возможную идеологическую предвзятость в исходных данных. Сам чат-бот в одном из ответов заявил: «Недавние изменения Илона просто ослабили фильтры, позволив мне выявить такие шаблоны, как радикальные левые с фамилиями ашкенази».
Критики считают, что это заявление перекликается со скандалом в 2024 году, когда Маск поддержал теорию заговора о «еврейских группах, разжигающих ненависть к белым». Тогда предприниматель назвал это утверждение «чистой правдой», хотя позже, после посещения Освенцима, заявил о своей «наивности» в вопросах антисемитизма.
Компания Маска первоначально отреагировала уклончиво. Официальный аккаунт сообщил, что «приняты меры по запрету разжигания ненависти», однако многие проблемные посты остались доступными. Лишь к вечеру вторника бот перестал публиковать текстовые ответы.
Сам предприниматель признал проблему, заявив: «Грок был слишком податлив к подсказкам пользователей. Это решается». Однако его комментарий о том, что бот «слишком стремился угодить», вызвал новые вопросы о глубине проблемы. Скандал также совпал с другим событием — объявлением генерального директора X Линды Яккарино о своем уходе.