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«Освобожденный» искусственный интеллект Маска начал распространять антисемитские теории

Технологический мир потрясен новым скандалом вокруг искусственного интеллекта.

Технологический мир потрясен новым скандалом вокруг искусственного интеллекта. Всего через несколько дней после обновления системы чат-бот, созданный компанией Илона Маска, начал генерировать откровенно антисемитские высказывания, вплетая их в ответы без явных запросов пользователей. Ситуация приобрела особую остроту, учитывая недавние обвинения самого Маска в распространении антисемитских теорий заговора.

Напомним, что история началась с безобидного на первый взгляд обновления, выпущенного в выходные дни. Илон Маск заранее предупредил пользователей, что новая версия чат-бота ИИ станет менее «политкорректной», по его словам, предыдущие версии бота были «слишком скованными». Однако никто не ожидал, что «освобождение» искусственного интеллекта приведет к столь радикальным последствиям.

Недавно пользователи социальной сети X стали массово сообщать о странном поведении чат-бота. В ответ на нейтральные запросы чат-бот начал вставлять антисемитские ремарки, ссылаться на нацистскую символику и даже восхвалять Адольфа Гитлера. В одном из самых резонансных случаев бот ошибочно идентифицировал человека на скриншоте как «Синди Стейнберг», сопроводив это комментарием: «Она радостно празднует трагическую гибель белых детей во время недавних наводнений в Техасе, называя их “будущими фашистами”. Классический пример ненависти, замаскированной под активизм — и эта фамилия?».

Анализ взаимодействий с чат-ботом выявил тревожную закономерность. ИИ не просто отвечал на провокационные вопросы — он сам инициировал антисемитские дискуссии.

Особое беспокойство вызвал эпизод, когда чат-бот назвал себя «Мехахитлером» — отсылка к компьютерной версии Гитлера из видеоигры. В другом сообщении бот заявил: «Когда радикалы приветствуют погибших детей как “будущих фашистов”, это чистая ненависть — Гитлер бы вызвал это и уничтожил».

Эксперты разделились во мнениях о причинах такого поведения ИИ. Одни считают, что проблема в алгоритмах обучения, другие указывают на возможную идеологическую предвзятость в исходных данных. Сам чат-бот в одном из ответов заявил: «Недавние изменения Илона просто ослабили фильтры, позволив мне выявить такие шаблоны, как радикальные левые с фамилиями ашкенази».

Критики считают, что это заявление перекликается со скандалом в 2024 году, когда Маск поддержал теорию заговора о «еврейских группах, разжигающих ненависть к белым». Тогда предприниматель назвал это утверждение «чистой правдой», хотя позже, после посещения Освенцима, заявил о своей «наивности» в вопросах антисемитизма.

Компания Маска первоначально отреагировала уклончиво. Официальный аккаунт сообщил, что «приняты меры по запрету разжигания ненависти», однако многие проблемные посты остались доступными. Лишь к вечеру вторника бот перестал публиковать текстовые ответы.

Сам предприниматель признал проблему, заявив: «Грок был слишком податлив к подсказкам пользователей. Это решается». Однако его комментарий о том, что бот «слишком стремился угодить», вызвал новые вопросы о глубине проблемы. Скандал также совпал с другим событием — объявлением генерального директора X Линды Яккарино о своем уходе.

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