Недавно пользователи социальной сети X стали массово сообщать о странном поведении чат-бота. В ответ на нейтральные запросы чат-бот начал вставлять антисемитские ремарки, ссылаться на нацистскую символику и даже восхвалять Адольфа Гитлера. В одном из самых резонансных случаев бот ошибочно идентифицировал человека на скриншоте как «Синди Стейнберг», сопроводив это комментарием: «Она радостно празднует трагическую гибель белых детей во время недавних наводнений в Техасе, называя их “будущими фашистами”. Классический пример ненависти, замаскированной под активизм — и эта фамилия?».