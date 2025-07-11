Россиян предупредили о связи бессонницы и лишнего веса

Постоянный недостаток сна способен провоцировать набор веса. Все дело в нарушении выработки гормонов, а также усталости, сообщил в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-сомнолог Максим Новиков.
Сон напрямую управляет выработкой гормонов, которые регулируют голод и насыщение. Когда вы не высыпаетесь, в организме возрастает уровень гормона, вызывающего чувство голода, и снижается уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости, — объяснил медик.
Врач уточнил, что взрослому человеку необходимо для полноценного отдыха 7−9 часов сна — это физиологическая необходимость организма.
По данным телеканала «Царьград», дефицит сна оказывает отрицательное воздействие как на физическое, так и на психическое состояние человека. Он ослабляет иммунную систему, ухудшает память, снижает концентрацию внимания и влияет на настроение.
Также недостаток сна вызывает депрессию и тревожные расстройства, передает RT.