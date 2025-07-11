Устранение последствий стихии с акцентом на помощь людям. Глава МЧС рассказал о поручениях Лукашенко

Второе направление, на которое обратил особое внимание глава государства, — это восстановление электроснабжения. В первую очередь это поручение касается Могилева. «Я проинформировал о том, что мы находимся во взаимодействии с Министерством энергетики, с губернатором Могилевской области Анатолием Михайловичем Исаченко, и принимаются как проектные, так и инженерные решения по как можно более быстрому восстановлению электроснабжения наших предприятий. Президент дополнительно потребовал сосредоточить все необходимые усилия на решении этой главнейшей задачи», — подчеркнул глава МЧС.