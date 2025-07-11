Устранение последствий стихии с акцентом на помощь людям. Глава МЧС рассказал о поручениях Лукашенко

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко о ходе работ по устранению последствий прошедшей по стране стихии и восстановлению жизнедеятельности в наиболее пострадавших регионах. По итогам доклада министр рассказал журналистам, на что глава государства поручил сделать акцент, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко заслушал телефонные доклады главы МЧС и управделами Президента.
Кого затронула стихия и какие регионы пострадали более всего.
По данным МЧС, 9 и 10 июля на территории Беларуси прошел грозовой фронт, в результате которого серьезные повреждения зафиксированы в 27 населенных пунктах. Только за одну ночь, с 9 на 10 июля, в МЧС поступило 1,5 тыс. звонков от населения в Могилеве и 4,5 тыс. обращений граждан в целом на горячие линии для оказания помощи.
Поэтому поначалу, реагируя на все звонки и обращения, МЧС сконцентрировало основное внимание на оперативном оказании помощи населению, в частности, на расчистке улично-дорожной сети, решении задач, связанных с ликвидацией последствий в населенных пунктах, которые пострадали более всего. Это Могилев, Городокский и Оршанский районы Витебской области, Смолевичский и частично Борисовский районы Минской области.
«Наиболее пострадал Могилев: обесточено 5 линий электропередачи напряжением 110 кВт. В этой связи вышла из строя работа ТЭЦ-2 и остановилось предприятие “Химволокно” (речь про Могилевскую ТЭЦ-2 и “Могилевхимволокно”. — Прим. БЕЛТА). Кроме этого, на территории города Могилева пострадали отдельные домостроения и необходимо было оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением работы транспортной инфраструктуры», — рассказал Вадим Синявский.
По его словам, сильно пострадал от непогоды Городокский район Витебской области. Устранение последствий стихии там активно продолжается, специальные службы помогают гражданам в восстановлении их домов. «Я думаю, что завтра все эти вопросы будут решены. По Смолевичам проблемных вопросов нет. В Борисовском районе осталось пять-шесть домов, которые мы оперативно восстановим», — заявил министр.
Во время устранений последствий стихии в Минске, 10 июля 2025 года.
Что касается Минска, то здесь в основном были подтопления на отдельных участках, и МЧС оперативно оказывало помощь в решении этой проблемы.
На чем поручил сосредоточить усилия Президент.
Президент, заслушав обстоятельные доклады министра по ситуации во всех пострадавших регионах, дал ряд поручений. «В первую очередь — вместе с взаимодействующими структурами Министерства энергетики, ЖКХ, другими заинтересованными ведомствами решить оперативно вопросы, связанные с жизнедеятельностью населения», — подчеркнул министр. По его словам, эта задача в основном решена.
Второе направление, на которое обратил особое внимание глава государства, — это восстановление электроснабжения. В первую очередь это поручение касается Могилева. «Я проинформировал о том, что мы находимся во взаимодействии с Министерством энергетики, с губернатором Могилевской области Анатолием Михайловичем Исаченко, и принимаются как проектные, так и инженерные решения по как можно более быстрому восстановлению электроснабжения наших предприятий. Президент дополнительно потребовал сосредоточить все необходимые усилия на решении этой главнейшей задачи», — подчеркнул глава МЧС.
Еще одно направление, где по поручению Президента будут сосредоточены основные усилия, — это оперативная ликвидация последствий в населенных пунктах страны, в том числе лесном хозяйстве.
«Эта работа сейчас проводится, будут оперативно приниматься соответствующие меры. Завтра решением губернатора в Могилеве объявлен субботник. Население откликнулось, и оперативно весь город выйдет на дополнительные мероприятия по уборке территории», — рассказал Вадим Синявский.
Кто и в каком размере возместит ущерб от стихии.
Имущественный ущерб, который был нанесен гражданам стихией, будет возмещен, заверил глава МЧС. Традиционно эта работа ведется по нескольким направлениям. В первую очередь выплаты осуществляют страховые компании. Кроме того, специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям уточняет размеры нанесенных ущербов, порядок выплаты компенсации людям и необходимость оказания оперативной помощи.
Какую помощь соцслужбы могут оказать пострадавшим от непогоды, рассказали в Минтруда.
Как налажено межведомственное взаимодействие.
«МЧС продолжает заниматься оперативно решением задач, связанных с ликвидацией. Координация проводится на уровне районных комиссий по ЧС, областных комиссий по ЧС. И мы развернули рабочую группу в Республиканском центре управления для того, чтобы оперативно уточнять эти задачи. По докладам на местах, все вопросы будут урегулированы на региональном уровне», — подчеркнул Вадим Синявский.
Он добавил, что все ветви власти работают в тесной связке по этому вопросу. Налажено межведомственное взаимодействие, работа с местными органами власти и предприятиями. На уровне облисполкомов действуют комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые уполномочены принимать в том числе финансовые и экономические решения. И на уровне райисполкомов принимаются решения по привлечению населения, техники, субъектов хозяйствования для оперативного решения задач на местах. Силовые и военизированные структуры выделяли дополнительные силы для оперативной ликвидации последствий стихии.
Если вдруг требуются решения на президентском уровне, министерство оперативно информирует главу государства.
«Никаких вопросов, связанных с обеспечением стройматериалами и другим имуществом для оперативного решения вопросов по ликвидации последствий стихии, нет», — заверил министр. -0-
Скриншоты видео МЧС.