«Идем в графике». Назаров о важных объектах в Шклове и подробностях доклада Президенту

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство и реконструкция объектов в Шклове, которые в апреле в ходе рабочей поездки посещал Президент Беларуси Александр Лукашенко, ведется в соответствии с предусмотренным графиком. Отставания по срокам нет. Об этом по итогам доклада главе государства рассказал журналистам управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко заслушал телефонные доклады главы МЧС и управделами Президента.
Александр Лукашенко осмотрел ход строительных работ с борта вертолета, а затем заслушал доклад управляющего делами.
Отвечая на вопрос журналистов, какие объекты в центре внимания в Шкловском районе, где активно работает Управление делами Президента, Юрий Назаров напомнил о недавнем посещении главой государства районного центра: «Мы ему показывали три наших объекта: сельхозтехника, комбикормовый завод и строительство нового молокоперерабатывающего завода. Сегодня ему было доложено о состоянии дел на этих объектах. Завтра мы там проводим большое совещание совместно с облисполкомом».
«В принципе Президент остался доволен докладом. Потому что мы по тому, что обещали, идем в графиках и сроках», — заявил Юрий Назаров.
Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шклов ставил задачу сделать там образцово-показательные как отдельно взятые объекты, так и район в целом. Выбор именно на этот район пал потому, что глава государства лично на протяжении многих лет знает обстановку на данной территории и по каждому отдельному предприятию или объекту. Задача — создать образец для тиражирования в масштабах всей страны. «Мы постоянно говорим, что Беларусь будет развиваться за счет регионов», — подчеркивал Президент, будучи в Шклове.
Образец для всей страны. Лукашенко на примере Шкловского района определил курс развития регионов.
Кстати, еще одна новая, но уже зарекомендовавшая себя эффективная практика — проведение главой государства выездных семинаров по различным важным темам. Это также направлено на то, чтобы масштабировать передовой опыт.
Что касается Шкловского района, то там работы ведутся не только на названных трех объектах Управления делами. Речь в целом идет о восстановлении и развитии целого шлейфа базовых организаций, наличие и эффективную работу которых Александр Лукашенко требует обеспечить фактически в каждом районе. «Как Президент говорит, должны быть в районе свои ПМК, сельхозтехника, сельхозхимия и так далее. Мы это совместно с облисполкомом и делаем. Наша ответственность — три названные проекта (речь о райагросервисе, комбикормовом и молокоперерабатывающем заводах. — Прим. БЕЛТА). Область занимается сельхозхимией (хорошая площадка) и ПМК», — рассказал Юрий Назаров.
Говоря о строительной организации — ПМК — он отметил, что она пока немногочисленная, но это только начало. Обороты и мощности данная организация сейчас набирает как раз на реконструкции комбикормового завода, и есть планы по ее дальнейшему развитию. «То есть мы им даем работу для того, чтобы в районе появилась хорошая строительная организация. Ведь работы для строителей всегда хватает, начиная от ремонта, нового строительства и так далее», — сказал управляющий делами Президента.
Юрий Назаров также поделился подробностями, как идут работы на объектах, которые сформируют базу для создания образцово-показательного района.
О масштабной реконструкции на агросервисе.
Когда глава государства посещал площадку агросервиса в апреле, там еще велись работы по сносу некоторых зданий. Стоит задача создать на этом месте площадку для ремонта сельхозтехники, которая бы отвечала всем современным требованиям. «Мы взяли площадку бывшего агросервиса. Мы там практически все развалили (речь о сносе зданий. — Прим. БЕЛТА). Сейчас мы создадим современное предприятие для того, чтобы обслуживать в зимний период всю технику, которая задействована сегодня в сельхозпроизводстве», — сказал управляющий делами Президента.
Данный объект в том числе должен быть показательным и служить образцом для других регионов. Юрий Назаров пояснил, зачем нужна такая масштабная реконструкция, на примере агрохолдинга «Купаловское», которое входит в структуру Управления делами Президента. К холдингу не так давно присоединили ряд хозяйств, где есть своя ремонтная база, и она в достаточно хорошем состоянии, но не вполне отвечает именно современным требованиям. «Мы сегодня используем абсолютно иную технику. Это мощные энергонасыщенные трактора, широкозахватная прицепная техника. И в тех условиях, тех мастерских, которые есть, не всегда можно обеспечить ее ремонт. Она занимает большое пространство. И пока уберешь культиватор, невозможно загнать трактор, — отметил он. — Поэтому наши подходы по этому агросервису иные. Мы делаем большую крытую площадку, хорошее здание, где можно качественно провести весь ремонт. Фишка этого в том, что мы за зиму должны подготовить всю технику к началу весенних работ. Когда в несоответствующих условиях ее готовишь, не всегда и качественно проводятся работы. Поэтому задача сделать качественно работы в тот период времени, когда техника не задействована».
Во время посещения Президентом площадки агросервиса в Шклове, апрель 2025 годаО комбикормовом заводе, который будет работать на весь район.
Реконструкцию комбикормового завода Юрий Назаров назвал очень важной задачей, которую необходимо завершить вовремя. Уже скоро стартует массовая уборка зерновых, и завод должен быть готов к приемке сырья.
«Мы модернизировали оборудование. Самое главное, что мы сделали там — восстановили емкости для хранения зерна», — сказал управляющий делами Президента.
«Сегодня этот объект будет работать не только на наши предприятия, входящие в состав холдинга (речь о холдинге “Купаловское”. — Прим. БЕЛТА). Этот объект по сути будет работать на Шкловский район — обеспечивать кормами поголовье животных», — сказал Юрий Назаров.
О новом строительстве нового молокоперерабатывающего завода.
«Молокоперерабатывающий завод — это абсолютно новое производство. Мы имеем в Шклове небольшой завод по переработке молока. А это строится на новой площадке абсолютно новый современный завод, — сказал управляющий делами Президента. — Завтра мы рассмотрим вопросы. Есть определенные проблемные моменты. Мы их, думаю, отшлифуем. Мы намечали себе график производства работ. В принципе, мы идем в графике».
Юрий Назаров рассказал, что уже сделана предоплата на оборудование для завода и есть уверенность, что оно будет поступать в те сроки, когда под него будут готовы соответствующие площадки.
Отвечая на вопрос, есть ли достаточная сырьевая база для нового производства, управляющий делами рассказал, что в том числе сейчас на этапе строительства нового предприятия и в период его вывода на проектную мощность будут вестись работы по повышению продуктивности молочного стада.
Как сообщалось, в Шклове строится молокоперерабатывающий завод производственной мощностью по сырью 300 т молока в сутки. Объект обещают возвести за год и ввести в эксплуатацию к концу 2026-го. Сейчас в городе уже работает молокоперерабатывающее предприятие — Шкловский маслодельный завод. Как докладывали Президенту, там ежедневно перерабатывается 100 т молока. В основном производится цельномолочная продукция.
Александр Лукашенко при посещении в апреле поручил подумать, как поступить с этой площадкой после введения в строй нового производства: «Сейчас не надо трогать, пусть работают. Как только мы переходим сюда в 2026 году, никаких двух заводов быть не может. Все молоко мы здесь переработаем. А сейчас пусть работают». Он также поручал благоустроить территорию вокруг нового предприятия. -0-