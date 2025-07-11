«Идем в графике». Назаров о важных объектах в Шклове и подробностях доклада Президенту

Данный объект в том числе должен быть показательным и служить образцом для других регионов. Юрий Назаров пояснил, зачем нужна такая масштабная реконструкция, на примере агрохолдинга «Купаловское», которое входит в структуру Управления делами Президента. К холдингу не так давно присоединили ряд хозяйств, где есть своя ремонтная база, и она в достаточно хорошем состоянии, но не вполне отвечает именно современным требованиям. «Мы сегодня используем абсолютно иную технику. Это мощные энергонасыщенные трактора, широкозахватная прицепная техника. И в тех условиях, тех мастерских, которые есть, не всегда можно обеспечить ее ремонт. Она занимает большое пространство. И пока уберешь культиватор, невозможно загнать трактор, — отметил он. — Поэтому наши подходы по этому агросервису иные. Мы делаем большую крытую площадку, хорошее здание, где можно качественно провести весь ремонт. Фишка этого в том, что мы за зиму должны подготовить всю технику к началу весенних работ. Когда в несоответствующих условиях ее готовишь, не всегда и качественно проводятся работы. Поэтому задача сделать качественно работы в тот период времени, когда техника не задействована».