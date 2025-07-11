Роспотребнадзор: Обстановка с респираторными инфекциями в РФ стабилизировалась

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное заседание ведомства, в ходе которого была дана оценка актуальной ситуации с респираторными инфекциями в России. Согласно оценкам специалистов, в настоящий момент обстановка стабилизировалась, и скачок заболеваемости улёгся в норму.
«На коллегии было констатировано, что ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в целом стабилизировалась», — заявили в ведомстве.
Также в ходе заседания была проанализирована работа Роспотребнадзора за последние полгода, и для сотрудников ведомства были спланированы и акцентированы задачи на следующие шесть месяцев работы.
Ранее KP.RU сообщил, что инфекционист Лебедев предупредил о рисках заболеваемости холерой в жаркое время года. В зоне риска — отдыхающие на водоёмах. В целом реки, озёра и даже морские пляжи — благостная среда для развития различных бактерий, многие из которых опасны для человека, и подходить к отдыху нужно с осторожностью.