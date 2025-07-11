Роспотребнадзор: Обстановка с респираторными инфекциями в РФ стабилизировалась

Ранее KP.RU сообщил, что инфекционист Лебедев предупредил о рисках заболеваемости холерой в жаркое время года. В зоне риска — отдыхающие на водоёмах. В целом реки, озёра и даже морские пляжи — благостная среда для развития различных бактерий, многие из которых опасны для человека, и подходить к отдыху нужно с осторожностью.