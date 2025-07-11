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Роспотребнадзор: Обстановка с респираторными инфекциями в РФ стабилизировалась

Заболеваемость респираторными инфекциями в России вернулась к норме.

Источник: Комсомольская правда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное заседание ведомства, в ходе которого была дана оценка актуальной ситуации с респираторными инфекциями в России. Согласно оценкам специалистов, в настоящий момент обстановка стабилизировалась, и скачок заболеваемости улёгся в норму.

«На коллегии было констатировано, что ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в целом стабилизировалась», — заявили в ведомстве.

Также в ходе заседания была проанализирована работа Роспотребнадзора за последние полгода, и для сотрудников ведомства были спланированы и акцентированы задачи на следующие шесть месяцев работы.

Ранее KP.RU сообщил, что инфекционист Лебедев предупредил о рисках заболеваемости холерой в жаркое время года. В зоне риска — отдыхающие на водоёмах. В целом реки, озёра и даже морские пляжи — благостная среда для развития различных бактерий, многие из которых опасны для человека, и подходить к отдыху нужно с осторожностью.