Полет в Ростов-на-Дону с «человеком Кремля»: как блогер Шалаева попала в скандал

Блогер Мария Шалаева опубликовала видеозапись, на которую обратили внимание журналисты. Девушка прилетела, предположительно, на военном самолете в аэропорт Ростова-на-Дону, который с начала специальной военной операции на Украине закрыт. После возникшего резонанса блогер удалила видео, но в Сети уже активно обсуждают полеты Шалаевой на военном самолете. Что произошло, как общественность отреагировала на ролик девушки и какие последствия могут грозить «человеку Кремля» — в материале «Вечерней Москвы».
Самолеты летают, но «не все и не у всех».
На публикации блогера обратили внимание журналисты ростовского портала 161.ru. В одном из роликов Шалаева рассказала, что прилетела с возлюбленным на самолете в Ростов-на-Дону, хотя местный аэропорт Платов закрыт для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.
— Кто там говорит, что самолеты в Ростов-на-Дону не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов-на-Дону, — рассказала в видеоблоге девушка.
В ролике она показала, как с трехлетним сыном и неким мужчиной, которого называет «возлюбленным», «человеком Кремля» и «мистером Х», посетила Ростов-на-Дону. Ребенка можно увидеть в кабине самолета. По словам мамы-блогера, пилоты угостили мальчика чипсами. После прибытия в аэропорт у самолета девушку и ее сына встретила премиальная иномарка. Путешествие в Ростов-на-Дону продолжилось трапезой в ресторане.
Подобные перелеты — не редкость для Шалаевой. В ее блоге оказалось множество публикаций, из которых следует, что блогер и ее «человек Кремля» как минимум в январе этого года прилетали в Ростов-на-Дону, выяснил Telegram-канал Baza. Эта поездка была внезапной для девушки. Она рассказала в блоге, что была записана на маникюр в родном ей Екатеринбурге. Когда стало известно, что ей предстоит отправиться в Ростов-на-Дону, Шалаева попросила возлюбленного перезаписать ее на процедуру уже в этом городе. «Мистер Х» справился с этой задачей.
Что известно о Шалаевой и ее «человеке Кремля».
По информации Telegram-канала Baza, Шалаевой сейчас 23 года. В 2024 году она развелась со своим бывшим мужем Сергеем. После того как блогер сошлась с новым мужчиной, между ним и экс-супругой начались ссоры. Сергею не нравилось, что девушка летает на военных самолетах с их сыном. В ответ на это Шалаева, как рассказали близкие мужчины, говорила, что может с ним сделать что угодно, даже отправить в зону спецоперации на Украине.
— Я в шоке, что это допускают: что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии из самолета, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребенка, но Мария мне сказала, что он вдруг заболел, — приводит слова Сергея Telegram-канал Baza.
О таинственном ухажере блогера известно не так много. Она сообщала в своих блогах, что между ними сложились отношения на расстоянии, а создание семьи они не обсуждают.
— Я не знаю, чего он хочет. Мы не обсуждали это, мне же это неинтересно, — писала в своем блоге Шалаева.
Также, со слов девушки, ее мужчина родом не из Екатеринбурга, не имеет отношения к военным структурам и Федеральной службе безопасности. Ей известен его род деятельности, но называть его ей «нельзя».
В одном из видеоблогов Шалаевой был заметен рабочий стол, предположительно, ее возлюбленного: на нем лежали документы, награда, похожая на орден «За заслуги перед Отечеством» и пистолет. Это может указывать на возможную причастность «человека Кремля» к силовым или оборонным структурам.
В другой публикации на одном из кадров «мистер Х» сидит в толстовке «Международная ассоциация бокса», а на следующей фотографии сама Шалаева запечатлена в кепке с символикой Федерации бокса России, что может указывать на возможные общие интересы пары или отношение кого-либо из них к той или иной организации.
После того как на блог Шалаевой обратили внимание журналисты, она удалила часть публикаций и закрыла свой Telegram-канал. Комментировать сложившуюся ситуацию СМИ блогер отказалась.
Всех причастных к «путешествию» накажут.
История о полете блогера в закрытый аэропорт на военном самолете стала бурно обсуждаться в Сети. Генерал-майор авиации в отставке, заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что по этому факту может быть проведено расследование.
— Она (блогер — прим. «ВМ») сейчас навредила многим людям, которые действительно физически нуждаются гораздо больше в том, чтобы им оказали вот эти услуги. Чтобы быстро реализовали возможность оказать помощь или что-то сделать. Те же волонтеры слетали бы и бесплатно что-то привезли, что-то быстро организовали бы: поставку и прочее. Сейчас будут смотреть на это косо, — пояснил летчик.
По мнению Попова, всех тех, кто причастен к «путешествию» Шалаевой, установят и накажут. Он обратил внимание на то, что на военных самолетах допускается присутствие супруги тяжелораненого мужа для оказания ему моральной помощи, но для этого требуются специальные документы. В то же время Шалаева легко попала на борт и, не задумываясь, рассказала об этом своим подписчикам, подчеркивая, что в закрытый аэропорт в Ростове-на-Дону летают самолеты «не у всех».
В Госдуме уверены, что силовики уже начали проверку.
Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских выразил мнение о том, что по факту полета уже должна быть начата проверка. Он предположил, что девушку могут привлечь к ответственности, если компетентные органы установят факт нарушения законодательства России.
— Широкий резонанс получил тот факт, что блогер выложила в соцсети кадры с объекта Минобороны. Этому уже дали оценку и военные блогеры, и военкоры, общественные и политические деятели. Я уверен, что и правоохранительные органы дадут свою правовую оценку. Интернет помнит все, хоть «заудаляйся», — приводит его слова RTVI.
Военблогеры считают случай «вопиющим».
Военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале назвал произошедшее «вопиющим случаем». Он обратил внимание на то, что девушка долетела на военном самолете до Ростова-на-Дону, до которого «простым смертным нельзя по воздуху и от Москвы надо минимум 16 часов на поезде». В то же время блогер считает, что максимум, чего удастся добиться поднятым общественным обсуждением, — это наказание для экипажа самолета, выговор тому, кто дал добро на полет, и разговор с самой Шалаевой.
Журналист Андрей Медведев в свою очередь обратил внимание на то, что Шалаева своим роликом могла предоставить информацию для украинских и западных разведчиков «просто на мониторинге соцсетей».
— Даже тут, на фото, выложенным неразумной девой, можно найти всякие интересные детали, чтобы понять, какие самолеты летают в Ростов, что за человек ей устроил эти «покатушки», — написал он в своем Telegram-канале.
Комментаторы в Сети под публикациями с историей девушки также возмущены ситуацией. Их удивляет то, что такие, как Шалаева, могут пользоваться ростовским аэропортом, в то время как для обычных граждан он закрыт. Иные комментаторы удивляются недальновидности девушки, которая «додумалась» похвастаться своими перелетами. А другие считают, что после интереса к этой теме с участием «нужных людей» загадочный «человек Кремля» попрощается со своей должностью и со своей спутницей тоже.
Стремление к развитию популярного блога может привести к неприятным последствиям для его автора: недавно треш-блогер Аленушка ТВ, прославившаяся появлением в голом виде в торговом центре в Чебоксарах, устроила скандал на борту самолета, в котором также летела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Позднее Мизулина написала заявление в правоохранительные органы из-за хулиганских действий блогера.