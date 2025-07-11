Полет в Ростов-на-Дону с «человеком Кремля»: как блогер Шалаева попала в скандал

Подобные перелеты — не редкость для Шалаевой. В ее блоге оказалось множество публикаций, из которых следует, что блогер и ее «человек Кремля» как минимум в январе этого года прилетали в Ростов-на-Дону, выяснил Telegram-канал Baza. Эта поездка была внезапной для девушки. Она рассказала в блоге, что была записана на маникюр в родном ей Екатеринбурге. Когда стало известно, что ей предстоит отправиться в Ростов-на-Дону, Шалаева попросила возлюбленного перезаписать ее на процедуру уже в этом городе. «Мистер Х» справился с этой задачей.