Юрист рассказал, как защитить права работающих подростков

Он уточнил, что самостоятельное трудоустройство разрешено в РФ с 16 лет, раньше — с письменного согласия одного из родителей. С 14 лет подростки могут оформить статус самозанятого. Кстати, зарплату подросток может получать лично, без участия родителей.