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Юрист рассказал, как защитить права работающих подростков

Юрист Виноградов: работодатель обязан оформить трудовой договор с подростком.

Источник: Комсомольская правда

Лето — время, когда подростки не только отдыхают, но и зарабатывают свои первые деньги. Однако, чтобы недобросовестный работодатель не обманул, стоит помнить о правах несовершеннолетних. О них рассказал изданию «Газета.Ru» декан факультета права Вадим Виноградов.

— Испытательный срок для несовершеннолетних работников не устанавливается. Даже на месяц работы договор обязателен. Если при приеме на работу необходимо пройти медицинский осмотр, то его оплачивает работодатель, а не подросток, — рассказал юрист.

Он уточнил, что самостоятельное трудоустройство разрешено в РФ с 16 лет, раньше — с письменного согласия одного из родителей. С 14 лет подростки могут оформить статус самозанятого. Кстати, зарплату подросток может получать лично, без участия родителей.

Ранее «Москва 24» сообщила, что общая продолжительность рабочей недели: для детей до 16 лет — максимум 24 часа, для подростков от 16 — не более 35 часов.

Среди популярных вакансий для подростков— работа курьером, продавцом-кассиром, сотрудником в заведении фастфуда или оператором кол-центра, передает 360.ru.