Награды Союзного государства вручили деятелям искусства Беларуси и России на «Славянском базаре»

11 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Дипломы и памятные призы Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение дружбы между народами Беларуси и России вручили деятелям культуры и искусств двух стран на гала-концерте «Это наша Победа!», который проходит в рамках Дней СГ на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
За личный вклад в организацию и проведение Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», укрепление белорусско-российских культурных связей награждена белорусская режиссер-постановщик Агата Моцко.
За укрепление дружбы и добрососедства между народами Беларуси и России награда присвоена директору Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. Лихачева Владимиру Аристархову.
За творческий вклад в реализацию идей белорусско-российского культурного единства, активную творческую деятельность награду получила белорусская артистка-вокалистка, обладательница медали Франциска Скорины Анна Благова. «Это волнительно и почетно — сегодня, в День Союзного государства, стоять на сцене легендарного фестиваля, который уже много лет соединяет сердца и души людей двух стран — Беларуси и России, народов, у которых общая история, традиции и ценности. Держа в руках эту награду, я понимаю, что все то, что мы делаем, находит отклик в сердцах братского народа России», — отметила артистка, поблагодарив за высокую оценку ее творчества и поддержку.
За развитие культурно-гуманитарных связей России и Беларуси почетная награда присвоена ректору Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. Герасимова Владимиру Малышеву.
За многолетний вклад в организацию и проведение Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», укрепление белорусско-российских культурных связей и высокий художественный уровень исполнительского мастерства награжден Молодежный народный театр «Колесо» Центра культуры «Витебск», руководит которым Владислава Цвики.
За многолетний значимый вклад в организацию и проведение фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» награждена руководитель штата творческой делегации Республики Беларусь Ирина Никифорова.
За развитие и укрепление межкультурного взаимодействия между Россией и Беларусью награда присуждена заведующей отделом массовых мероприятий Центрального музея Победы Инна Коваленко.
За вклад в реализацию идей российско-белорусского культурного единства награду вручили режиссеру отдела массовых мероприятий Центрального музея Победы Виталию Жичину.
Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев перед вручением наград приветствовал гостей и участников фестиваля. «Мы делаем все возможное для того, чтобы не было границ между нашими государствами, чтобы везде наши люди чувствовали себя как дома, чтобы создавались условий для раскрытия талантов, творческой самореализации наших граждан», — подчеркнул он. -0-