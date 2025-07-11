Награды Союзного государства вручили деятелям искусства Беларуси и России на «Славянском базаре»

За творческий вклад в реализацию идей белорусско-российского культурного единства, активную творческую деятельность награду получила белорусская артистка-вокалистка, обладательница медали Франциска Скорины Анна Благова. «Это волнительно и почетно — сегодня, в День Союзного государства, стоять на сцене легендарного фестиваля, который уже много лет соединяет сердца и души людей двух стран — Беларуси и России, народов, у которых общая история, традиции и ценности. Держа в руках эту награду, я понимаю, что все то, что мы делаем, находит отклик в сердцах братского народа России», — отметила артистка, поблагодарив за высокую оценку ее творчества и поддержку.