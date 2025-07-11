В Минске на время ремонтных работ на проспекте Машерова изменится работа пассажирского транспорта

Так, с 20.00 11 июля до 05.00 12 июля в связи с ремонтными работами на проспекте Машерова от ул. Даумана до проспекта Победителей (четная сторона) вносятся следующие изменения в маршруты пассажирского транспорта с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемых участках.