11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на время ремонтных работ на проспекте Машерова изменится работа пассажирского транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».
Так, с 20.00 11 июля до 05.00 12 июля в связи с ремонтными работами на проспекте Машерова от ул. Даумана до проспекта Победителей (четная сторона) вносятся следующие изменения в маршруты пассажирского транспорта с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемых участках.
Движение автобусного маршрута № 46 в направлении ДС Лермонтова от ул. Сурганова организуется по ул. Куйбышева, Я. Купалы, М. Богдановича, пр-т. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр-т. Машерова, ул. Домашевской и далее по маршруту, со стороны ДС Лермонтова движение будет без изменений.
Кроме этого, движение автобусного маршрута № 29 организуется от ул. Куйбышева по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловской и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.
Движение автобусных маршрутов № 44, 136 организуется от ул. Куйбышева по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловской, просп. Победителей и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений. -0-