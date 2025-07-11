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Bloomberg: ЕК даст Словакии гарантии в обмен на поддержку санкций против РФ

Еврокомиссия готова пойти на уступки Словакии, если республика снимет вето на новый пакет антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Европейская комиссия заявила о готовности предоставить Словакии некоторые гарантии, если республика перестанет блокировать новый 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето», — говорится в материале.

При этом издание отмечает, что Словакия добивается уступок со стороны Евросоюза в плане, направленном на поэтапный отказ от поставок газа из России.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже предупреждал о желании республики наложить вето на новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Как отметил политик, Братиславе необходимы надежные гарантии минимизации ущерба от прекращения поставок газа из России в страны Европы.

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