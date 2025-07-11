Россиян предупредили о новом способе мошенничества с почтовыми ящиками

Мошенники представляются сотрудниками банка или силовых структур и заявляют потенциальной жертве, что на его банковский счет готовится атака. Чтобы «защитить средства» они убеждают россиян оставить наличные в обычном почтовом ящике — или по месту жительства, или по названному адресу. Через время такой «сейф» вскрывает подельник и забирает средства.