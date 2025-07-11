Россиян предупредили о новом способе мошенничества с почтовыми ящиками

Новый способ мошенничества с почтовыми ящиками появился в России: аферисты стали убеждать граждан оставлять в них свои сбережения под предлогом «угрозы со стороны злоумышленников». Об этом сообщили в одном из крупных банков страны.
В финансовой организации охарактеризовали эту схему как «модификацию мошенничества под видом безопасного хранения».
Мошенники представляются сотрудниками банка или силовых структур и заявляют потенциальной жертве, что на его банковский счет готовится атака. Чтобы «защитить средства» они убеждают россиян оставить наличные в обычном почтовом ящике — или по месту жительства, или по названному адресу. Через время такой «сейф» вскрывает подельник и забирает средства.
В банке напомнили, что деньги могут быть в безопасности только на том счете, который был физически открыт в обслуживающем банке.
Ранее МВД России заявило о намерениях получить право на быструю приостановку денежных средств на банковских счетах и доступ к банковской информации. В ведомстве подчеркнули, что расширение полномочий позволит эффективнее бороться с мошенничествами.