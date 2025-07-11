Химик перечислил опасные вещества в составе средств для уборки

Ранее «Известия» рассказали, что к потенциально отравляющим средствам бытовой химии относятся чистящие средства для кухни и ванной, многие из них содержат сильные кислоты или щелочи. При попадании на кожу или вдыхании они могут вызвать ожоги и раздражение. Моющие средства для посудомоечных и стиральных машин содержат химические вещества, которые могут вызывать раздражение дыхательных путей и кожи.