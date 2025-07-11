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Химик перечислил опасные вещества в составе средств для уборки

Химик Байчурин: хлор и аммиак в составе бытовой химии опасны для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые вещества, входящие в состав средств для уборки, могут навредить здоровью. Их перечислил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» химик Алексей Байчурин.

— Хлор токсичен, особенно при вдыхании. Он вызывает ожоги слизистых, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Содержится в отбеливателях, дезинфицирующих средствах, средствах для ванных и туалетных комнат, — предупредил эксперт.

Он добавил, что при вдыхании также может быть опасен аммиак — вещество содержится в средствах для стекол и зеркал. Оно вызывает головные боли, раздражение глаз и дыхательных путей.

Ранее «Известия» рассказали, что к потенциально отравляющим средствам бытовой химии относятся чистящие средства для кухни и ванной, многие из них содержат сильные кислоты или щелочи. При попадании на кожу или вдыхании они могут вызвать ожоги и раздражение. Моющие средства для посудомоечных и стиральных машин содержат химические вещества, которые могут вызывать раздражение дыхательных путей и кожи.