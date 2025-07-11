Минфин рассказал о методах борьбы с вывозом из России сырья с драгметаллами

«В целях исключения вывоза сырья с недостоверными характеристиками содержания драгоценных металлов за пределы Российской Федерации планируется использование государственной лаборатории Федеральной пробирной палаты, которая будет устанавливать фактическое содержание драгметаллов в экспортируемых партиях», — говорится в материалах на сайте ведомства.