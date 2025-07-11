Чучело Трампа сожгли в Бразилии

В бразильском городе Сан-Паулу местные жители сожгли чучело президента США Дональда Трампа и флаг Соединенных Штатов из-за введения главой Белого дома пошлин на бразильские товары. Об этом сообщила газета Metropoles.
Организаторами митинга выступили общественные организации, профсоюзы и депутаты из левых партий.
— На мероприятии возобладала критика пошлин на продукты бразильского экспорта, объявленных Трампом в ответ на судебный процесс в отношении экс-президента Жаира Болсонару, обвиняемого в Верховном федеральном суде в попытке совершения государственного переворота, — передает РИА Новости.
9 июля агентство сообщило, что Вашингтон с 1 августа введет импортные пошлины на бразильские товары в размере 50 процентов.
8 июля президент США Дональд Трамп проинформировал 14 государств о введении новых торговых пошлин. В перечне присутствует Япония, Южная Корея, Малайзия, Казахстан и Южно-Африканская Республика. 9 июля американский лидер дополнил список, отправив письма о введении тарифов лидерам Молдавии, Филиппин, Алжира, Ливии, Ирака и Брунея.