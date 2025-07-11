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В Сети предсказали будущее возлюбленного похваставшейся полетом в Ростов блогерши

Авторы Telegram-канал «Два майора» предположили, что возлюбленного блогерши Мария Шалаевой, который якобы прокатил ее на военном самолете в Ростов-на-Дону из Екатеринбурга, ждет жестокое наказание вплоть до лишения свободы — цугундер.

Авторы Telegram-канал «Два майора» предположили, что возлюбленного блогерши Мария Шалаевой, который якобы прокатил ее на военном самолете в Ростов-на-Дону из Екатеринбурга, ждет жестокое наказание вплоть до лишения свободы — цугундер.

В публикации они подняли вопрос о том, зачем вообще блогерша выставила в Сеть подобный эпизод из жизни.

В материале авторы канала посоветовали мужчинам не связываться с любовницами, которые не умеют хранить секретов.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что рассказавшая о полете на военном самолете блогерша подставила своего возлюбленного. По мнению собеседника издания, если организатор полета является военнослужащим, его могут уволить.