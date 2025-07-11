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В России выросло число желающих застраховаться от несчастных случаев

Жители России стали чаще страховаться от несчастных случаев.

Источник: Комсомольская правда

Жители России стали чаще страховать жизнь и здоровье от несчастных случаев. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание «Газете.Ru».

— Число приобретенных полисов от несчастных случаев увеличилось во втором квартале текущего года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что чаще всего россияне страхуются на случай ЧП при занятии спортом, при этом большинство застраховавшихся — мужчины. А вот возраст, как правило, роли не играет — родители страхуют и себя, и детей.

Ранее RT напомнил россиянам о необходимости медицинской страховки для путешествий за рубеж. По словам специалистов, это особенно актуально для тех, кто отправляется в отпуск с детьми.

Что же касается имущества, то анализ страховых случаев прошлого года показал: наиболее распространенными проблемами в квартирах, когда хозяева в отпуске, становятся заливы, пожары и кражи, передают «Известия».