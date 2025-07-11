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Путин поручил увеличить премии российским спортсменам

Путин поручил увеличить премии российским спортсменам за успешные выступления.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить премии российским спортсменам, а также их тренерам за успешные выступления на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх и других соревнованиях.

Путин в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Предусмотреть начиная с 2026 года увеличение размеров денежных вознаграждений (премий) российским спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, России, Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста», — говорится в тексте поручений.

Срок поручения до 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.