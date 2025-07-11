Путин поручил увеличить премии российским спортсменам

«Предусмотреть начиная с 2026 года увеличение размеров денежных вознаграждений (премий) российским спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, России, Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста», — говорится в тексте поручений.