Путина убедили ввести серьезную плату за прокат западных фильмов

«Я еще раз говорил с президентом, и он еще раз мне подтвердил абсолютную актуальность его резолюции», — заявил режиссер. Он добавил, что не понимает, как чиновники могут проигнорировать такое, и связал возможное бездействие с коррупционными причинами.