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Путина убедили ввести серьезную плату за прокат западных фильмов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова о введении квот и дополнительных сборов для зарубежных фильмов. По словам Михалкова, теперь дальнейшее решение по этой инициативе зависит от профильных ведомств.

Плата за один фильм — 5 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова о введении квот и дополнительных сборов для зарубежных фильмов. По словам Михалкова, теперь дальнейшее решение по этой инициативе зависит от профильных ведомств.

«Я еще раз говорил с президентом, и он еще раз мне подтвердил абсолютную актуальность его резолюции», — заявил режиссер. Он добавил, что не понимает, как чиновники могут проигнорировать такое, и связал возможное бездействие с коррупционными причинами.

Инициатива Михалкова предполагает введение входного взноса в размере 5 миллионов рублей за каждую зарубежную картину, планируемую к показу в России. Кроме того, предлагается направлять 10% от сборов западных фильмов на поддержку отечественного кинематографа. Для упрощения контроля над доступом зарубежного контента на российский рынок Михалков предложил внедрить принцип «единого окна», оператором которого могут стать крупные медиахолдинги — «Газпром-медиа» или «Национальная медиа группа».

Ранее на Петербургском экономическом форуме обсуждались меры по поддержке отечественного кинематографа и продвижению российских культурных проектов, таких как появление президента в новом сезоне мультсериала «Простоквашино». Эти инициативы направлены на повышение интереса к российским фильмам и мультфильмам как внутри страны, так и за рубежом, а также на укрепление позиций национального кино на фоне растущей конкуренции с зарубежным контентом.