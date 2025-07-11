Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос о внесении в нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, а также в условия выполнения этих норм и требований изменений, предусматривающих возможность присвоения спортсменам таких званий и разрядов в случае отсутствия необходимого числа спортсменов, участвующих в соответствующем виде программы физкультурного или спортивного мероприятия по адаптивному спорту.