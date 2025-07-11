Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ, предусматривающие возможность проведения открытых спортивных соревнований в регионах.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года.
«Минспорту России совместно с исполнительными органами субъектов РФ при участии общероссийских спортивных федераций… внести в нормативные правовые акты РФ и нормативные правовые акты субъектов РФ изменения, предусматривающие возможность проведения открытых чемпионатов, первенств, кубков и других спортивных соревнований субъектах РФ и присвоения спортивных званий и спортивных разрядов спортсменам также из других субъектов Российской Федерации, участвующим в таких соревнованиях, независимо от места их проведения», — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос о внесении в нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, а также в условия выполнения этих норм и требований изменений, предусматривающих возможность присвоения спортсменам таких званий и разрядов в случае отсутствия необходимого числа спортсменов, участвующих в соответствующем виде программы физкультурного или спортивного мероприятия по адаптивному спорту.
По указанным вопросам поручено представить доклад до 10 октября 2025 года.