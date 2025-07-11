Горлов назвал важные направления в развитии животноводства Витебской области

Так, министр сельского хозяйства и продовольствия посетил опытный участок РУП «Витебское племпредприятие» в агрогородке Дуброво Городокского района. Это одно из старейших и наиболее авторитетных хозяйств республики в области племенного животноводства. Уже много лет предприятие служит основным поставщиком высокопродуктивного племенного материала для сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств региона. Особое внимание здесь уделяется работе по повышению генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота. Это позволяет формировать стада, которые не только дают высокие объемы молока, но и обладают крепким иммунитетом и долголетием.