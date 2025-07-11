Горлов назвал важные направления в развитии животноводства Витебской области

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время рабочего визита в Витебскую область назвал важные направления в развитии животноводства региона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Во время поездки в регион Юрий Горлов оценил ход реализации ключевых направлений государственной политики и реализацию поручений главы государства. Маршрут министра включал посещение хозяйств, оценку технологического оснащения области, а также ознакомление с работой предприятий и развитием региона.
Так, министр сельского хозяйства и продовольствия посетил опытный участок РУП «Витебское племпредприятие» в агрогородке Дуброво Городокского района. Это одно из старейших и наиболее авторитетных хозяйств республики в области племенного животноводства. Уже много лет предприятие служит основным поставщиком высокопродуктивного племенного материала для сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств региона. Особое внимание здесь уделяется работе по повышению генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота. Это позволяет формировать стада, которые не только дают высокие объемы молока, но и обладают крепким иммунитетом и долголетием.
Министр ознакомился с процессами работы, изучил состояние племенной базы и перспективы дальнейшего совершенствования генетического фонда. По итогам встречи были даны конкретные поручения по усилению научно-методической поддержки племенной работы и расширению доступа к передовым практикам для хозяйств области.
Далее — филиал «Сельскохозяйственное производство “Мазоловогаз” Витебского района. Здесь занимаются молочно-мясным животноводством и возделыванием зерновых культур. На сегодняшний день суточный удой на племенной ферме сложился на уровне 35,3 л на корову, что соответствует лучшим мировым стандартам в животноводстве и говорит о высоком уровне организации производства, кормовой базы и зоотехнической культуры. Хозяйство активно развивается, внедряет передовые технологии и инвестирует в модернизацию как производственной, так и социальной инфраструктуры. Ежегодно сюда приезжают специалисты из других регионов и стран, чтобы изучить передовой опыт ведения молочного дела.
Важным элементом визита стало посещение мехдвора и ремонтной мастерской, где Юрий Горлов проверил состояние техники, уровень ее обслуживания и готовность к проведению полевых работ. Отдельное внимание было уделено вопросам ремонтного фонда, срокам и качеству подготовки техники к каждому этапу аграрного сезона.
Также министр посетил поля заготовки кормов, где была проинспектирована работа по соблюдению всех технологических норм и сроков скашивания трав, закладки сенажа. Особый акцент был сделан на важности своевременной и качественной заготовки кормовой базы для обеспечения высокой продуктивности животноводства.
Итогом посещения сельскохозяйственных предприятий Витебской области стал ряд поручений, направленных на расширение племенной работы, развитие мясного скотоводства, улучшение качества и количества кормовой базы, надлежащего содержания и обслуживания парка сельскохозяйственной техники. Все эти меры будут способствовать не только увеличению внутренней эффективности, но и улучшению показателей социально-экономического развития региона. -0-