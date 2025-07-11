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Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств смертельной аварии на дороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки

Прокуроры Башкирии взяли на контроль расследование гибели пассажирок Lada Largus.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии взяла на контроль выяснение обстоятельств смертельного ДТП в Чишминском районе. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия случилась сегодня вечером на автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Mitsubishi и Lada Largus две женщины-пассажирки отечественной машины погибли на месте, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Чишминского района Нияз Серазетдинов.

— Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося, — сообщает прокуратура.

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