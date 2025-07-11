В Москве побит температурный рекорд: как горожане спасаются от жары. Фото, видео

В Мещерском парке на пляже наблюдается большое скопление отдыхающих, несмотря на то, что Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в прилегающем озере из-за несоответствия воды санитарным нормам. Кроме того, множество отдыхающих собралось на Путяевском пруду в Сокольниках. «Легко переживаю московскую жару. В Москве не много мест, где можно покупаться. А так пляжных зон очень много, бассейнов», — рассказал корреспонденту URA.RU один из москвичей на пляже.