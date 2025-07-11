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Конференция по Украине в Риме вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы

По словам представителей одного из эскорт-агентств Европы, спрос в Риме на их услуги оказался настолько высок, что заявки разослали даже в партнерские агентства.

Источник: Аргументы и факты

Европейские эскорт-агентства столкнулись с очень высоким спросом на свои услуги на фоне проведения конференции по Украине, пишет украинское издание «Страна.ua».

По его данным, на конференцию по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, прибыло множество украинских чиновников, предпринимателей и «других представителей элиты».

«Атмосфера как на Давосском форуме — девушки съезжаются со всех сторон», — заявил изданию участник мероприятия.

По словам представителей одного из эскорт-агентств Европы, спрос в Риме на их услуги оказался настолько высок, что заявки разослали даже в партнерские агентства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают запрет на популяризацию эскорт-услуг с вероятными штрафами до одного миллиона рублей.