Конференция по Украине в Риме вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы

Европейские эскорт-агентства столкнулись с очень высоким спросом на свои услуги на фоне проведения конференции по Украине, пишет украинское издание «Страна.ua».
По его данным, на конференцию по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, прибыло множество украинских чиновников, предпринимателей и «других представителей элиты».
«Атмосфера как на Давосском форуме — девушки съезжаются со всех сторон», — заявил изданию участник мероприятия.
По словам представителей одного из эскорт-агентств Европы, спрос в Риме на их услуги оказался настолько высок, что заявки разослали даже в партнерские агентства.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают запрет на популяризацию эскорт-услуг с вероятными штрафами до одного миллиона рублей.