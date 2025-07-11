«Сильно подвела»: в Госдуме отреагировали на полет блогерши на военном самолете

Российская блогерша Мария Шалаева, которая полетела в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону военным самолетом и рассказала об этом в Сети, понесет минимальное наказание, в отличие от ее возлюбленного. Об этом в пятницу, 11 июля, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.