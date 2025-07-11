«Сильно подвела»: в Госдуме отреагировали на полет блогерши на военном самолете

Российская блогерша Мария Шалаева, которая полетела в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону военным самолетом и рассказала об этом в Сети, понесет минимальное наказание, в отличие от ее возлюбленного. Об этом в пятницу, 11 июля, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
— Отвечать должны те, кто ее взял с собой и на каком основании. Во-первых, напросилась. Во-вторых, очень сильно подвела. Сейчас можно понести очень тяжелое наказание или лишиться карьеры, — заявил парламентарий.
Он добавил, что мужчине, который взял свою возлюбленную на борт военного самолета, «можно только посочувствовать», передает Telegram-канал «ТВ Центр | ТВЦ».
В тот же день генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов заявил, что всех причастных к полету девушки найдут и накажут. Он подчеркнул, что Шалаева «поигралась» на фоне военной обстановки и нанесла своим «необдуманным поступком» большой ущерб отрасли.
«Вечерняя Москва» рассказала, как проходил полет девушки, о чем еще она рассказывала в своих социальных сетях и что известно о ее возлюбленном.