В РФ хотят усовершенствовать механизмы допуска пенсионеров к вождению

В России хотят усовершенствовать механизмы, определяющие допуск пенсионеров к вождению. Об этом говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.
Как отмечается в документе, водители в возрасте от 60 лет все чаще становятся инициаторами ДТП на российских дорогах по сравнению с другими возрастными группами, управляющими авто. Так, за период с 2017 по 2024 год, число дорожно-транспортных происшествий, которые случились по вине лиц старшего поколения, возросло на 25 процентов. Также увеличилось количество погибших и раненых в результате таких ДТП — на 33 и 22 процента соответственно.
Согласно проекту, в РФ также планируется провести адаптацию пенсионеров к безопасному участию в дорожном движении в качестве водителей.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили установить предельный возраст для автомобилистов, запретив вождение для лиц старше 70 лет по медицинским показаниям.