В РФ хотят усовершенствовать механизмы допуска пенсионеров к вождению

Как отмечается в документе, водители в возрасте от 60 лет все чаще становятся инициаторами ДТП на российских дорогах по сравнению с другими возрастными группами, управляющими авто. Так, за период с 2017 по 2024 год, число дорожно-транспортных происшествий, которые случились по вине лиц старшего поколения, возросло на 25 процентов. Также увеличилось количество погибших и раненых в результате таких ДТП — на 33 и 22 процента соответственно.