Народные приметы на 12 июля 2025 года: что нельзя делать в день Петра и Павла

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
12 июля по народному календарю отмечается Петров день — один из значимых летних праздников, посвящённый памяти апостолов Петра и Павла. Он завершает Петров пост и символизирует переход к следующему этапу лета — более активному, связанному с сенокосом, сборами и заготовками.
Этот день называли макушкой лета. Природа в полном расцвете, урожай наливается силой, а люди обращаются к святым за защитой, благополучием и хорошей погодой. Апостол Пётр почитался на Руси как покровитель рыбаков, земледельцев и семейного достатка.
Праздник отмечался особенно широко в деревнях: проходили гулянья, ярмарки, крестные ходы. Считалось, что именно в Петров день можно заложить основу для счастливого и плодородного времени впереди.
Что делали на Руси в этот день?
Петров день сопровождался множеством обрядов и народных традиций. Основные из них:
Разжигали костры, водили хороводы, пели песни — праздник считался весёлым и светлым. Устраивали купания в реках и озёрах: вода в этот день, по поверью, обладает очищающей и целительной силой. Девушки умывались ключевой водой или собирали росу с трав — верили, что это приносит красоту и здоровье. Выпекали особое блюдо — мандрики: сладкие пирожки из творога и теста, которыми угощали гостей и соседей. Накрывали щедрые столы, приглашали родных и особенно нуждающихся — делиться едой считалось добрым знаком на будущее. Собиратели трав верили, что растения, собранные на Петра и Павла, обладают особой силой — из них делали настои и обереги. На юге играли свадьбы: заключённые браки считались счастливыми и долгими, если венчание не нарушало церковных канонов.
Что рекомендуется делать в этот день?
12 июля считался благоприятным днём для духовных и бытовых дел. Народные советы:
Утро начать с молитвы или благодарности — день считался сильным энергетически. Встретить рассвет — верили, что тот, кто увидит первые солнечные лучи, привлечёт удачу. Совершить омовение: искупаться в реке, в бане или умыться родниковой водой — для укрепления здоровья. Заняться тихими делами по дому — например, рукоделием, приготовлением угощений, уходом за садом. Навестить близких, уделить внимание семье, особенно детям и пожилым родственникам. Приготовить и съесть мандрики, а также угостить ими соседей — это приносит в дом достаток. Попросить у святых Петра и Павла защиты от болезней, ссор и бед в доме.
Чего не стоит делать в этот день, 12 июля?
Несмотря на праздничный характер, Петров день имел и свои запреты, которых старались придерживаться:
Нельзя выполнять тяжёлую физическую работу — особенно связанную с землёй: пахать, копать, строить. Не рекомендуется шить, вязать и заниматься мелкой ручной работой — считалось, можно «зашить» своё счастье. Не стоит давать в долг или занимать деньги — вместе с ними может уйти удача. Ссориться, завидовать, ругаться — особенно с близкими. Мир и доброжелательность в этот день особенно важны. Избегать чрезмерных застолий с алкоголем — праздник призывал к светлой радости, но не к излишествам. Нельзя полностью убирать еду со стола после праздника — оставляли немного в память об умерших, чтобы не лишиться их поддержки. Не ходили в лес без надобности — по поверьям, нечистая сила в этот день могла мешать людям.
Приметы погоды на 12 июля.
Погода на Петра и Павла считалась показательной для всего оставшегося лета, а иногда — и для зимы:
Идёт дождь один раз — к скудному урожаю;Два раза — к среднему урожаю;Три дождя — к обилию плодов и хлеба;Солнечный день с кратким дождём — будет хороший год;Жаркая погода — к морозной зиме и ранним холодам;Роса по утру — к тёплым и долгим летним дням;Если кукушка молчит — зима придёт рано; если поёт — тепло задержится;Желтеют листья на берёзе — к ранней осени.
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