Народные приметы на 12 июля 2025 года: что нельзя делать в день Петра и Павла

Нельзя выполнять тяжёлую физическую работу — особенно связанную с землёй: пахать, копать, строить. Не рекомендуется шить, вязать и заниматься мелкой ручной работой — считалось, можно «зашить» своё счастье. Не стоит давать в долг или занимать деньги — вместе с ними может уйти удача. Ссориться, завидовать, ругаться — особенно с близкими. Мир и доброжелательность в этот день особенно важны. Избегать чрезмерных застолий с алкоголем — праздник призывал к светлой радости, но не к излишествам. Нельзя полностью убирать еду со стола после праздника — оставляли немного в память об умерших, чтобы не лишиться их поддержки. Не ходили в лес без надобности — по поверьям, нечистая сила в этот день могла мешать людям.