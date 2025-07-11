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Жители Москвы и КБР жалуются на перебои в работе соцсети ВКонтакте

В социальной сети ВКонтакте наблюдаются неравномерные сбои.

Источник: Комсомольская правда

В отечественной социальной сети «ВКонтакте», иначе известной как VK, наблюдаются неравномерные сбои в работе. На перебои жалуются жители Москвы и Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Соответствующие данные опубликованы на портале Downdetector, отслеживающем проблемы в работе сайтов и сервисов.

«ВКонтакте — всплеск жалоб. Регионы — Москва, Кабардино-Балкарская Республика», — говорится в публикации.

Уточняется, что жалобы поступают со вчерашнего дня, 10 июля 2025 года. Примечательно, что кривая сетевых сбоев плюс-минус равномерна, тогда как жалобы от пользователей очень непоследовательны. По словам жалующихся, проблемы наблюдаются с отправкой сообщений в соцсети, а также с доступом к ней в целом. В других регионах соцсеть работает штатно, жалобы не поступают.

Ранее KP.RU сообщил, что 10 июля произошёл массовый сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП).