Жители Москвы и КБР жалуются на перебои в работе соцсети ВКонтакте

Уточняется, что жалобы поступают со вчерашнего дня, 10 июля 2025 года. Примечательно, что кривая сетевых сбоев плюс-минус равномерна, тогда как жалобы от пользователей очень непоследовательны. По словам жалующихся, проблемы наблюдаются с отправкой сообщений в соцсети, а также с доступом к ней в целом. В других регионах соцсеть работает штатно, жалобы не поступают.