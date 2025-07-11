Дипфейк с Радием Хабировым распространяется в соцсетях и мессенджерах

В социальных сетях и мессенджерах появилось поддельное видео, на котором якобы глава Башкирии Радий Хабиров заявляет о нехватке врачей в зоне специальной военной операции и просит помощи у ветеринаров.
Как сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Башкортостан», видео является дипфейком — голос и движения выглядят неестественно. За основу фальшивки взято настоящее обращение руководителя региона о результатах программы «Приоритет 2030» для вузов, опубликованное на его официальных ресурсах.
Власти Башкирии предупреждают, что распространение подобного контента направлено на дестабилизацию обстановки в регионе. Жителей республики призывают быть бдительными, проверять информацию в официальных источниках и не поддаваться на провокации.
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