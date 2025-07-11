Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ

Путин поручил уточнить условия выплат тренерам чемпионов ОИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое он провел 28 мая.

«Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», — указано в документе, который опубликован на сайте Кремля.

Это поручение должно быть исполнено к 1 декабря 2025 года, ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.