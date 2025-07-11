Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ

«Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», — указано в документе, который опубликован на сайте Кремля.