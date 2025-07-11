Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое он провел 28 мая.
«Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», — указано в документе, который опубликован на сайте Кремля.
Это поручение должно быть исполнено к 1 декабря 2025 года, ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.