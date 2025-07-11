Психолог объяснила, что мешает отказывать в неудобных просьбах

Умение отказывать в неудобных просьбах — важный навык, однако, далеко не все умеют говорить «нет», особенно когда речь идет о руководстве или пожилых родственниках. В чем причины такого поведения, рассказала в беседе с «РИАМО» специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина.
— Слабые личные границы, низкая самооценка, страх конфликтов и угрызения совести могут быть причинами неумения отказывать. Еще одна причина — опасение последствий отказа, — считает специалист.
Она добавила, что также за неумением говорить нет стоит желание быть хорошими не только в глазах окружающих, но и для себя самого. Однако, всегда наступает момент, когда потребность быть хорошим начинает вызывать недовольство собственной жизнью.
Важно понимать, что научиться отказывать, если нет времени и ресурсов выполнить ту или иную просьбу, можно в любом возрасте. Главное — не бояться нарабатывать в этом практику, передает «Москва 24».
По данным 360.ru развитие уверенности в общении, умения защищать личные границы и корректно отказываться от предложений — важный аспект воспитания, который следует прививать с детства.