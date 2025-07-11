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Онуфриенко про мобилизацию молодежи в Украине: формально все считается нормальным

«Из окопа в суд не подашь, даже если ты останешься жив. Даже если твои родные будут кричать, что это неправда», — отметил он.

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о том, как в Украине мобилизуют парней с 18 лет.

«На данный момент Украине нет необходимости принимать закон о мобилизации начиная с 18 лет, потому что они отработали прекрасно методику, согласно которой эти законы и так исполняются. Они имеют право добровольно принимать людей от 18 лет и старше. Как вы понимаете, никто нигде в суде никогда не докажет, что этого 18-летнего или 20-летнего забрали на фронт и отправили в окопы без его согласия», — сказал эксперт.

Эксперт: попытка украинской стороны перенять стратегию российских войск не единичный случай.

«Из окопа в суд не подашь, даже если ты останешься жив. Даже если твои родные будут кричать, что это неправда», — отметил он.

По словам Онуфриенко, власти Украины даже не скрывают факта мобилизации: «Мало того, этих 18-летних показывают, как их хватают на улицах, каждый день десятки видео снимаются жителями, выкладываются в интернет. Там есть и эти молодые люди, и четко видно, что делается это против их воли, но, тем не менее, формально все считается нормально».-0-