Онуфриенко про мобилизацию молодежи в Украине: формально все считается нормальным

«На данный момент Украине нет необходимости принимать закон о мобилизации начиная с 18 лет, потому что они отработали прекрасно методику, согласно которой эти законы и так исполняются. Они имеют право добровольно принимать людей от 18 лет и старше. Как вы понимаете, никто нигде в суде никогда не докажет, что этого 18-летнего или 20-летнего забрали на фронт и отправили в окопы без его согласия», — сказал эксперт.