Онуфриенко про мобилизацию молодежи в Украине: формально все считается нормальным

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о том, как в Украине мобилизуют парней с 18 лет.
«На данный момент Украине нет необходимости принимать закон о мобилизации начиная с 18 лет, потому что они отработали прекрасно методику, согласно которой эти законы и так исполняются. Они имеют право добровольно принимать людей от 18 лет и старше. Как вы понимаете, никто нигде в суде никогда не докажет, что этого 18-летнего или 20-летнего забрали на фронт и отправили в окопы без его согласия», — сказал эксперт.
Эксперт: попытка украинской стороны перенять стратегию российских войск не единичный случай.
«Из окопа в суд не подашь, даже если ты останешься жив. Даже если твои родные будут кричать, что это неправда», — отметил он.
По словам Онуфриенко, власти Украины даже не скрывают факта мобилизации: «Мало того, этих 18-летних показывают, как их хватают на улицах, каждый день десятки видео снимаются жителями, выкладываются в интернет. Там есть и эти молодые люди, и четко видно, что делается это против их воли, но, тем не менее, формально все считается нормально».-0-