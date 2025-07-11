В Ростовской области турпоток увеличился на 16%

К 2035 году власти планируют реализовать на Дону программу развития автотуризма. В рамках этой программа будут приведены в порядок дороги, ведущие к туристическим объектам. А также будет создан придорожный сервис. В программу будут включены музейные комплексы, заповедники, природные парки, мемориалы.