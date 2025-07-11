В Ростовской области турпоток увеличился на 16%

За пять месяцев этого года туристический поток в Ростовской области вырос на 16%, что превысило 724 тысячи человек. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Также на шесть процентов увеличилось число мест для проживания путешественников. А в сфере малого бизнеса поддержку получили 48 проектов по развитию инфраструктуры для туризма.
К 2035 году власти планируют реализовать на Дону программу развития автотуризма. В рамках этой программа будут приведены в порядок дороги, ведущие к туристическим объектам. А также будет создан придорожный сервис. В программу будут включены музейные комплексы, заповедники, природные парки, мемориалы.