Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили пересмотреть допуск людей старше 60 лет к вождению

Пенсионеры наиболее часто становятся виновниками ДТП ‎по сравнению с представителями других возрастных групп.

Источник: Аргументы и факты

Необходимость пересмотра системы допуска пожилых людей к управлению транспортными средствами обозначена в проекте Стратегии безопасности дорожного движения Российской Федерации на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

В соответствии с представленными данными, за период с 2017 по 2024 год количество ДТП с участием водителей, чей возраст превышает 60 лет, возросло на 25%, а количество летальных исходов и раненых увеличилось на 33% и 22% соответственно. В проекте акцентируется внимание на том, что водители данной возрастной категории чаще других становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.

Более того, пожилые люди составляют свыше трети от общего числа погибших пешеходов и велосипедистов.

В документе особо отмечается важность адаптации дорожной инфраструктуры, транспортных средств и правил получения водительских прав для людей преклонного возраста в целях повышения безопасности дорожного движения.