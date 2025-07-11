В России предложили пересмотреть допуск людей старше 60 лет к вождению

Необходимость пересмотра системы допуска пожилых людей к управлению транспортными средствами обозначена в проекте Стратегии безопасности дорожного движения Российской Федерации на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года.
В соответствии с представленными данными, за период с 2017 по 2024 год количество ДТП с участием водителей, чей возраст превышает 60 лет, возросло на 25%, а количество летальных исходов и раненых увеличилось на 33% и 22% соответственно. В проекте акцентируется внимание на том, что водители данной возрастной категории чаще других становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.
Более того, пожилые люди составляют свыше трети от общего числа погибших пешеходов и велосипедистов.
В документе особо отмечается важность адаптации дорожной инфраструктуры, транспортных средств и правил получения водительских прав для людей преклонного возраста в целях повышения безопасности дорожного движения.