В Балашихе в ходе рейда выявили свыше сотни нелегальных мигрантов

В Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов. Видео © Telegram / Росгвардия.
«В городском округе Балашиха при содействии ОМОН “Авангард” Главного управления по г. Москве проведена операция по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах округа», — говорится в сообщении.
В ходе проверки были выявлены 150 нелегальных мигрантов. Их передали сотрудникам МВД для оформления. Также были установлены 35 граждан, уклонявшихся от службы в армии, которым были вручены повестки.
Ранее главное управление по вопросам миграции МВД России ранее анонсировало внедрение ID-карты. Новый документ станет единым удостоверением личности для иностранцев, который будет содержать в себе чип с биометрическими данными — фотографией и отпечатками пальцев. Это позволит объединить в одно досье все сведения о мигрантах, которые разбросаны по разным ведомственным базам.