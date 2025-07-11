В Балашихе в ходе рейда выявили свыше сотни нелегальных мигрантов

Ранее главное управление по вопросам миграции МВД России ранее анонсировало внедрение ID-карты. Новый документ станет единым удостоверением личности для иностранцев, который будет содержать в себе чип с биометрическими данными — фотографией и отпечатками пальцев. Это позволит объединить в одно досье все сведения о мигрантах, которые разбросаны по разным ведомственным базам.