Собянин рассказал, как Москва будет праздновать День города

«Вы знаете, что мы проводим день города широко, с точки зрения географии. Спокойно, но широко. Не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе», — цитирует Собянина РИА «Новости».
Ранее мэр Москвы заявлял, программа праздника охватит не только исторический центр столицы, но и парки, учреждения культуры, образовательные организации и социальные службы. Особое внимание уделят площадкам в жилых районах, чтобы праздник стал доступным и близким каждому москвичу.