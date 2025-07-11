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Для иностранных русистов учредили стипендию

Для русистов-иностранцев учредили стипендию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Учреждение стипендий для иностранных русистов является одним из основных направлений политики в сфере продвижения русского языка.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики, которые предусматривают учреждение таких стипендий.

«Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются… учреждение стипендий и премий для иностранных специалистов в области русистики (преподавателей русского языка и русской литературы, осуществляющих свою деятельность за пределами РФ)», — говорится в документе.

Также в этом направлении отмечается учреждение стипендий и премий для иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области педагогики и филологии по таким профилям, как русский язык и литература.

Кроме того, документ предполагает содействие увеличению количества преподавателей русского языка и литературы из числа иностранных граждан и повышению качества их профессиональной подготовки, а также содействие выпуску профильных научных журналов для ученых-русистов.