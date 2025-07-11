Психолог Самбурский объяснил, почему в жару люди чаще ссорятся и разводятся

Клиентка Самбурского рассказала, как отправилась в отпуск с мужем, надеясь обновить отношения. Однако после отдыха все действия мужа начали ее раздражать. Это вылилось в ссоры и нервные срывы. Специалист отметил, что в жару существующие проблемы в отношениях становятся более явными, так как она обнажает то, что долгое время скрывалось. Кроме того, летом люди чаще общаются и находятся в обществе, что приводит к появлению большего количества внешних триггеров.