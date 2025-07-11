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Bloomberg: Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на нефть из РФ

Евросоюз хочет установить потолок цен на российскую нефть, который был бы на 15% ниже средней рыночной стоимости.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз обсуждает возможность снижения потолка цен на нефть из России. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что ЕС в рамках нового 18-го пакета санкций против РФ рассматривает установление потолка на российскую нефть, который был бы на 15% ниже, чем средняя рыночная цена на топливо за последние 10 недель. При этом в дальнейшем он должен пересматриваться на регулярной основе.

Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия заявила о готовности предоставить Словакии некоторые гарантии в обмен на отказ республики от блокировки нового 18-го пакета антироссийских санкций. Известно, что Братислава добивается от ЕС уступок в плане по поэтапному отказу от поставок газа из России, чтобы уменьшить ущерб для стран Европы от инициативы.

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