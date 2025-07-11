Bloomberg: Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на нефть из РФ

Отмечается, что ЕС в рамках нового 18-го пакета санкций против РФ рассматривает установление потолка на российскую нефть, который был бы на 15% ниже, чем средняя рыночная цена на топливо за последние 10 недель. При этом в дальнейшем он должен пересматриваться на регулярной основе.