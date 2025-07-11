Bloomberg: Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на нефть из РФ

Европейский союз обсуждает возможность снижения потолка цен на нефть из России. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что ЕС в рамках нового 18-го пакета санкций против РФ рассматривает установление потолка на российскую нефть, который был бы на 15% ниже, чем средняя рыночная цена на топливо за последние 10 недель. При этом в дальнейшем он должен пересматриваться на регулярной основе.
Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия заявила о готовности предоставить Словакии некоторые гарантии в обмен на отказ республики от блокировки нового 18-го пакета антироссийских санкций. Известно, что Братислава добивается от ЕС уступок в плане по поэтапному отказу от поставок газа из России, чтобы уменьшить ущерб для стран Европы от инициативы.