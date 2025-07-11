Опубликована видеозапись с последствиями смертельной аварии на дороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видеозапись, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП в Чишминском районе.
Трагедия случилась сегодня вечером на 19-м километре автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. Согласно предварительным данным, 40-летний водитель Lada Largus при обгоне столкнулся с пикапом Mitsubishi, который в тот момент поворачивал налево.
После удара «Ларгус» перевернулся. В результате две пассажирки отечественной машины погибли на месте до прибытия медиков. Водитель и еще два пассажира «Лады» госпитализированы. Водитель Mitsubishi не пострадал.
Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств трагедии. Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Чишминского района Нияз Серазетдинов.
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