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Опубликована видеозапись с последствиями смертельной аварии на дороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки

Появилось видео с места смертельного ДТП с Mitsubishi и Lada Largus.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видеозапись, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП в Чишминском районе.

Трагедия случилась сегодня вечером на 19-м километре автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. Согласно предварительным данным, 40-летний водитель Lada Largus при обгоне столкнулся с пикапом Mitsubishi, который в тот момент поворачивал налево.

После удара «Ларгус» перевернулся. В результате две пассажирки отечественной машины погибли на месте до прибытия медиков. Водитель и еще два пассажира «Лады» госпитализированы. Водитель Mitsubishi не пострадал.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств трагедии. Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Чишминского района Нияз Серазетдинов.

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