Растерзанный медведем турист сделал селфи с животным перед нападением

На известном туристическом маршруте «Трансфэгэрашан» в Румынии медведь напал на мотоциклиста. Перед этим байкер сделал с ним селфи и кормил его. Об этой истории сообщает издание People.
В начале июля спасатели обнаружили останки туриста в глубоком овраге, высота которого составляет около 80 метров. Ион Сандулою, руководитель службы горного спасения, отметил, что мужчину не спасли даже защитный шлем и полная экипировка.
Жертвой медведя стал 48-летний итальянский турист, который накануне опубликовал в социальных сетях несколько селфи с медведем. В его телефоне также нашли другие фотографии, сделанные незадолго до нападения. Судя по снимкам, турист слез с мотоцикла, подошел к медведю и попытался его накормить, говорится в материале.
В японском городе Китаками, расположенном в префектуре Иватэ, медведь пробрался в жилой дом и напал на пожилую женщину. Ранее в этом районе уже регистрировали как минимум девять случаев проникновения зверя в дома и сараи в поисках еды.
Медведь гризли в США напал на 38-летнего велосипедиста. Его друг смог скрыться от животного и позвать на помощь. На место происшествия приехали представители властей, однако спасти мужчину не удалось. В районе этого парка живет несколько тысяч гризли.