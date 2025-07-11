Растерзанный медведем турист сделал селфи с животным перед нападением

Жертвой медведя стал 48-летний итальянский турист, который накануне опубликовал в социальных сетях несколько селфи с медведем. В его телефоне также нашли другие фотографии, сделанные незадолго до нападения. Судя по снимкам, турист слез с мотоцикла, подошел к медведю и попытался его накормить, говорится в материале.