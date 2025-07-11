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«Это наша Победа!» Гала-концерт артистов эстрады Беларуси и России прошел в Витебске с аншлагом

Впервые на таком мероприятии музыкальное сопровождение на выступлениях артистов обеспечивал сводный президентский оркестр.

11 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Гала-концерт в рамках дней Союзного государства на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», собравший на одной сцене звезд белорусской и российской эстрады, с аншлагом прошел в фестивальной столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые на таком мероприятии музыкальное сопровождение на выступлениях артистов обеспечивал сводный президентский оркестр. В его состав вошли Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь и Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Большой коллектив представил и несколько «сольных» поппури, например, из песен известных фильмов — «Белые Росы», «Кавказская пленница», «Девчата», «Джентльмены удачи», «Гардемарины, вперед!». Знакомые мелодии проникли в сердца зрителей, и многие подпевали слова любимых композиций.

/Будет дополнено/.-0-

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