«Это наша Победа!» Гала-концерт артистов эстрады Беларуси и России прошел в Витебске с аншлагом

11 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Гала-концерт в рамках дней Союзного государства на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», собравший на одной сцене звезд белорусской и российской эстрады, с аншлагом прошел в фестивальной столице, передает корреспондент БЕЛТА.
Впервые на таком мероприятии музыкальное сопровождение на выступлениях артистов обеспечивал сводный президентский оркестр. В его состав вошли Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь и Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Большой коллектив представил и несколько «сольных» поппури, например, из песен известных фильмов — «Белые Росы», «Кавказская пленница», «Девчата», «Джентльмены удачи», «Гардемарины, вперед!». Знакомые мелодии проникли в сердца зрителей, и многие подпевали слова любимых композиций.
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