Национальный музей холокоста и сопротивления откроется в Новогрудке

По его словам, нацисты в ходе холокоста в Беларуси уничтожали целые общины, семьи, поколения. «Это загубленные жизни людей, которые вносили свой вклад в культуру, экономику, науку Беларуси. Многие говорят о том, как евреев убивали, но мало знают о том, как они боролись! Это не только музей холокоста, но и музей сопротивления. Мы будем рассказывать о том, как белорусские евреи, несмотря на чудовищную жестокость нацистов, героически противостояли им. Важной частью музея станет и экспозиция о праведниках мира — бесстрашных белорусах, которые, рискуя собственной и жизнью своей семьи, спасали евреев», — добавил председатель.