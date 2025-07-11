Национальный музей холокоста и сопротивления откроется в Новогрудке

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке откроется Национальный музей холокоста и сопротивления, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь, член правления Белорусского фонда мира Артур Лившиц.
Музей планируют создать на базе уже существующего Музея еврейского сопротивления, значительно расширив его экспозицию. Такой проект на территории страны будет реализован впервые. Цель инициативы — сохранение имен жертв нацизма. Одна из ключевых задач — показать причины и последствия холокоста: на территории Беларуси имел свою специфику и чудовищный размах.
Открытие музея планируют поэтапно. Для создания стартовой экспозиции понадобится около 2 лет, а полной — 4−5 лет.
Место создания музея продиктовано уникальной историей Новогрудка. Во времена Великой Отечественной фашисты создали в городе гетто — в период оккупации погибли около 11 тыс. евреев. Но заключенным удалось совершить самый крупный известный побег в Европе через туннель, который тайно копали 5 месяцев, — 250 человек спаслись. Многие из них присоединились к легендарному еврейскому семейному партизанскому отряду братьев Бельских — единственному на территории Беларуси.
«Новогрудок — особенное место, в том числе и для еврейской общины по всему миру. Есть много выходцев из этого города — они живут в разных странах и сегодня их насчитывается десятки тысяч», — рассказал Артур Лившиц.
По его словам, нацисты в ходе холокоста в Беларуси уничтожали целые общины, семьи, поколения. «Это загубленные жизни людей, которые вносили свой вклад в культуру, экономику, науку Беларуси. Многие говорят о том, как евреев убивали, но мало знают о том, как они боролись! Это не только музей холокоста, но и музей сопротивления. Мы будем рассказывать о том, как белорусские евреи, несмотря на чудовищную жестокость нацистов, героически противостояли им. Важной частью музея станет и экспозиция о праведниках мира — бесстрашных белорусах, которые, рискуя собственной и жизнью своей семьи, спасали евреев», — добавил председатель.
Также Артур Лившиц поделился планами о будущей экспозиции: «Прежде всего центром экспозиции станет частично сохранившийся легендарный туннель спасения. Также будут экспонаты из лагеря партизан Бельских. В составе музея будет несколько локаций, в том числе территория в Налибокской пуще на месте стоянки лагеря, где сохранились землянки. Планируем интерактивы с использованием визуализации — артефактов и технологий, классического и современного подхода в музейном деле».
Соглашение о создании музея было подписано между Белорусским фондом мира, Иудейским религиозным объединением в Республике Беларусь и Новогрудским райисполкомом.
В Новогрудке 25 июля будет проходить международная встреча — в ней примут участие специалисты из Великобритании, Израиля, США и других стран, которые занимаются вопросом холокоста. -0-