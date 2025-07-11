Терапевт раскрыл необычные способы быстро уснуть в жару

Чтобы погрузиться в сон, организму нужно снизить температуру тела. В жару можно помочь ему справиться с этой задачей. О необычных способах быстро уснуть в жару рассказал врач-терапевт Амир Хан, пишет Daily Mirror.
Специалист посоветовал высыпать в миску лед и поставить ее под вентилятор. Он объяснил, что так воздух будет охлаждаться, и получится эффективная и бесплатная система кондиционирования.
Также терапевт предложил в жару надевать в постель носки, которые сначала заморозить.
Хан посоветовал положить носки в зип-пакет за час до сна и оставить его в морозилке. По словам врача, носки нужно надеть, перед тем как лечь в постель: они охладят тело и помогут лучше спать.
Ранее нейробиологи Линдси Браунинг и Рассел Фостер, а также врач Эйдн Махмудзаде заявили, что пересчитывание овец не помогает при бессоннице. По словам ученых, мозгу быстро становится скучно, и он переключается на другие мысли, поэтому стоит использовать другие методы для эффективного засыпания.