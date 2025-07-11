Порой помощь российской армии оказывает и мирное население Украины. 6 июля российская армия ударила по ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Кременчуге. Интересно, что незадолго до этого удара жители Украины начали активно передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК. В частности, один из украинцев направил координаты кременчугского центра отряду операторов беспилотников «Сталинские соколы» в социальных сетях.