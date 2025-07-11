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СМИ: Спецслужбы Украины могут передать РФ координаты ВСУ для провокаций

Украинские спецслужбы готовы предоставить российской разведке координаты позиций 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью организации провокаций на своей территории. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

Украинские спецслужбы готовы предоставить российской разведке координаты позиций 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью организации провокаций на своей территории. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам источника, командование ВСУ фактически оставило 143-ю ОМБр на направлении Великого Бурлука в Харьковской области.

— Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143-й ОМБр, — передает информацию от силовиков ТАСС.

Порой помощь российской армии оказывает и мирное население Украины. 6 июля российская армия ударила по ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Кременчуге. Интересно, что незадолго до этого удара жители Украины начали активно передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК. В частности, один из украинцев направил координаты кременчугского центра отряду операторов беспилотников «Сталинские соколы» в социальных сетях.

2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в России запустили специальный Telegram-канал, который предоставляет помощь насильно мобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины и их семьям.

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