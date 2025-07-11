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Стало известно, почему фрилансеры возвращаются в найм

Каждый десятый фрилансер возвращается в найм в поисках стабильности.

Источник: Комсомольская правда

Не всем россиянам, ушедшим во фриланс, пришлось по душе работать на себя. Согласно опросу, который провели аналитики, каждый десятый решил вернуться на наемную работу. Результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».

— Каждый десятый респондент заявил, что менял фриланс на наем. Среди минусов фриланса были названы: отсутствие социальных гарантий и стабильности, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что обратное движение — из найма во фриланс — совершали 14% опрошенных. Здесь чаще всего работники сталкиваются с нестабильностью дохода, сложностью поиска клиентов и риском сотрудничества с недобросовестными заказчиками.

Ранее Life.ru сообщил, что на рынке труда крепнет новый тренд — поливоркинг. Профессионалы объединяют сразу несколько, порой совершенно разных, сфер деятельности, стремясь увеличить доход и расширить свой арсенал навыков. Явление получило мощный импульс благодаря удалённой работе и фрилансу.