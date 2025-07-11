Стало известно, почему фрилансеры возвращаются в найм

Не всем россиянам, ушедшим во фриланс, пришлось по душе работать на себя. Согласно опросу, который провели аналитики, каждый десятый решил вернуться на наемную работу. Результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— Каждый десятый респондент заявил, что менял фриланс на наем. Среди минусов фриланса были названы: отсутствие социальных гарантий и стабильности, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что обратное движение — из найма во фриланс — совершали 14% опрошенных. Здесь чаще всего работники сталкиваются с нестабильностью дохода, сложностью поиска клиентов и риском сотрудничества с недобросовестными заказчиками.
Ранее Life.ru сообщил, что на рынке труда крепнет новый тренд — поливоркинг. Профессионалы объединяют сразу несколько, порой совершенно разных, сфер деятельности, стремясь увеличить доход и расширить свой арсенал навыков. Явление получило мощный импульс благодаря удалённой работе и фрилансу.