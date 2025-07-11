— Макрон делает всяческие попытки погасить информацию о том, что его жена является мужчиной, сменившим пол*, а также о том, что сам Макрон является геем*. Хотя я думаю, что на сегодня большинство жителей Франции и других стран Европы знают об этом. Есть десятки косвенных свидетельств, — подчеркнул эксперт.